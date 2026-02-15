Do kiedy trzeba czekać na PIT 11 od pracodawcy? Fot. naTemat.pl

W rozliczeniu podatku PIT za 2025 rok najbardziej interesują cię dwa terminy. Pierwszy to data, do której pracodawca musi ci przysłać roczne rozliczenie zarobków i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. Drugi to termin, w którym to ty musisz rozliczyć się ze swoim urzędem skarbowym. Co w przypadku, gdy nie dostaniesz rozliczenia od pracodawcy?

Do kiedy pracodawca musi ci wysłać PIT-11 za 2025?

Formularz, który po zakończeniu roku podatkowego każdy pracownik musi dostać od pracodawcy, to PIT-11. Wielu Polaków dostanie ten dokument od kilku firm. W ten sposób musi zostać rozliczone każde, nawet najdrobniejsze zlecenie poparte umową.

Pracodawca musi dostarczyć PIT-11 każdemu ze swoich pracowników do końca lutego następującego po roku podatkowym. A więc musisz dostać ten dokument najpóźniej 28 lutego 2026 roku. W tym roku termin ten jest przesunięty wyjątkowo do 2 marca, bo ostatni dzień lutego przypada w sobotę.

Co jeśli nie dostaniesz dokumentu PIT-11 od swojego pracodawcy? Trzeba zareagować szybko i ponaglić pracodawcę. Najlepiej po prostu zadzwonić lub napisać wiadomość. Jeśli to nic nie da, warto napisać list polecony z ponagleniem oraz powiadomić o tym swój urząd skarbowy. Nieprzesłanie dokumentu PIT-11 do pracownika może być ukarane grzywną w wysokości do 30 tysięcy złotych.

PIT-11: w jakiej formie możesz go dostać?

Ten dokument pracodawca może wysłać ci w ustalony sposób. Może być to list polecony, ale równie dobrze możesz dostać go pocztą elektroniczną. Ten drugi sposób jest szybszy, tańszy i w obecnych czasach bardziej pewny.

Pracodawca musi też wysłać ten dokument do urzędu skarbowego, ale w formie wyłącznie elektronicznej. Dzięki temu skarbówka wie też, czy pracodawca w ogóle wysłał PIT-11, czy nie. Ma to znaczenie w przypadku, gdy pracownik skarży się, że nie otrzymał dokumentu. Może się przecież zdarzyć, że list zaginie na poczcie lub trafi do innego odbiorcy.

Pracodawca musi PIT-11 swoich pracowników do wysłać do urzędów skarbowych właściwych dla miejsca ich zamieszkania. Ma na to czas do końca stycznia. Za niewysłanie ich w terminie grozi mu osobna kara, od 500 do 10 000 zł.

Po co jest PIT-11?

Ten dokument zawiera zestawienie wszystkich kwot, które następnie umieszcza się w rozliczeniu podatkowym. Jest to potwierdzenie twoich zarobków oraz kwot przekazanych na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę podatków.

Do kiedy muszę rozliczyć PIT-37 za 2025 rok?

Urzędy skarbowe będą przyjmowały rozliczenia od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Zauważmy, że 15 lutego to termin wcześniejszy niż obowiązkowe wysłanie deklaracji PIT 11 do pracowników. Ale dzięki temu, że pracodawcy muszą do końca stycznia wysłać je do urzędów skarbowych, w systemie podatkowym będą już one dostępne. Mowa o systemie dostępnym na stronie podatki.gov.pl (za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje).