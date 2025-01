Sklep The Body Shop kończy działalność w Polsce. Z tej okazji przygotowano wyjątkową wyprzedaż z rabatami do 70 proc. Można zdobyć ostatnie sztuki kosmetyków w super cenach: odżywka do włosów Ginger za 10 zł, mleczko oczyszczające Aloe za 25 zł czy zestaw Shea za 120 zł. Promocje trwają do końca stycznia 2025.

Sklep The Body Shop, marka, która przez wiele lat zyskała zaufanie klientów w Polsce, ogłosiła decyzję o zakończeniu swojej działalności na polskim rynku. To smutna wiadomość dla miłośników naturalnych kosmetyków, które oferują produkty odpowiednie do różnych typów skóry i włosów, a także kosmetyki do makijażu czy zapachy.

Dla wielu osób The Body Shop stał się synonimem jakości, etycznej produkcji i ekologicznych rozwiązań. Jednakże, jak w przypadku wielu globalnych marek, decyzja o zakończeniu działalności na danym rynku bywa nieunikniona. W związku z tym, marka postanowiła pożegnać się z polskimi konsumentami wyjątkową akcją promocyjną.

Wyjątkowa wyprzedaż The Body Shop – zniżki do 70 proc.

Decyzja o zamknięciu sklepów w Polsce wiąże się z ogromnymi promocjami, dzięki którym można nabyć produkty The Body Shop w naprawdę atrakcyjnych cenach. Zniżki sięgają nawet 70 proc., a w ofercie znaleźć można zarówno popularne produkty, jak i te, które przez lata cieszyły się szczególnym uznaniem.

Dla fanów naturalnych kosmetyków, którzy nie wyobrażają sobie życia bez produktów The Body Shop, jest to doskonała okazja, by zgromadzić zapasy na przyszłość.

Wśród promowanych produktów znajdują się m.in.:

Odżywka do włosów Ginger – przeceniona na zaledwie 10 zł . Ta kultowa odżywka, która zyskała miano niezawodnej w dbaniu o zdrowie włosów, jest jednym z produktów, który teraz można kupić w wyjątkowej cenie. Ginger to odżywka, która nie tylko pielęgnuje włosy, ale również działa przeciwko ich nadmiernemu wypadaniu, wzmacniając je i przywracając im zdrowy wygląd.

Oczyszczające mleczko do twarzy Aloe do skóry wrażliwej – przecenione z 60 zł na 25 zł . To produkt, który przypadnie do gustu osobom z wrażliwą skórą, potrzebującym łagodnego oczyszczania bez podrażnień. Mleczko z aloesem jest doskonałe do codziennej pielęgnacji, zapewniając skórze delikatność i nawilżenie.

Zestaw prezentowy do pielęgnacji włosów suchych Shea – przeceniony z 180 zł na 120 zł . Shea to wyjątkowy zestaw przeznaczony do pielęgnacji suchych, zniszczonych włosów. Kosmetyki zawierające masło shea to strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o regenerację włosów, ich nawilżenie i wygładzenie.

Te trzy produkty to tylko niewielka część oferty promocyjnej, którą przygotowało The Body Shop. Warto pamiętać, że wszystkie przecenione kosmetyki, które można znaleźć w sklepach stacjonarnych oraz online, to tylko końcówki zapasów.

Oznacza to, że po wyprzedaniu zapasów, produktów tych już nie będzie można nigdzie znaleźć. Dlatego dla wszystkich miłośników marki, którzy chcą zdobyć kosmetyki The Body Shop, to idealny moment, by odwiedzić sklepy i skorzystać z ostatnich okazji.

Pod koniec stycznia (26.01) sklep internetowy thebodyshop.pl oraz program lojalnościowy Love Your Body Club przestają działać. "Wciąż możesz wykorzystać kupony za punkty uzbierane w Love Your Body Klub zarówno w sklepie internetowym, jak i w sklepach stacjonarnych do 26.01.2025" – przekazała firma.

"Jeżeli posiadasz kartę podarunkową zakupioną w sklepie stacjonarnym, wciąż możesz ją zrealizować do 22.02.2025 w działających sklepach stacjonarnych" – czytamy. Okazuje się jednak, że niektóre sklepy zostaną zamknięte szybciej.

