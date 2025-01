Tusk i Zełenski spotkali się w Warszawie

– Ukraina niepodległa, suwerenna, sama decydująca o swoich losach, to jest nie tylko oczywista sprawiedliwość dziejowa, ale to jest też bezdyskusyjnie warunek bezpieczeństwa Polski i całej Europy – dodał.

Tusk zadeklarował też, że Polska prezydencja przełamie impas, jaki był widoczny w ostatnich miesiącach. – Będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi nad przyspieszeniem tak, jak to tylko możliwe, procesu akcesyjnego – oświadczył.

– Będziemy chcieli jak najszybciej pomóc Ukrainie odbudować po wojnie to wszystko, co Rosjanie zniszczyli. Jesteśmy gotowi do zorganizowania trzeciego szczytu odbudowy Ukrainy – padało z ust premiera Polski.