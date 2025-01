Robimy to na potęgę – takie tytuły przelewów zwiastują kłopoty

"Często zdarza się, że znajomi chcąc zażartować, tytułują przelew wpisując w tytuł np. zapłata za narkotyki, za wczorajszą noc, haracz, okup lub czynności seksualne" – tłumaczy. To prosty sposób do tego, aby narobić sobie kłopoty.

Główne pytanie brzmi, jak tytułować przelewy, by nie ściągnąć na siebie niepotrzebnej uwagi, ale by w naszych finansach panował porządek, nawet jeśli nie chcemy nieustannie wchodzić w szczegóły na temat naszych zakupów. Oto poradnik:

1. Opis w miarę ogólny, ale klarowny:

2. Nie używaj słów związanych z unikanie podatków:

Zdecydowanie unikaj słów, które mogą sugerować próbę unikania podatków, takich jak „na czarno”, „bez VAT” itp. To może wzbudzić podejrzenia i prowadzić do kontroli skarbowych.

3. Jeśli to transakcja związana z osobą prywatną:

4. Używanie numerów umów/faktur:

5. Regularność przelewów:

Jeśli przelew ma charakter regularny (np. comiesięczne opłaty za wynajem), dobrze jest zapisać to w tytule, by uniknąć wątpliwości co do jego charakteru. Można np. dodać: „Opłata za wynajem styczeń 2025”.