Największe banki wysyłają taki komunikat. Chodzi o przelewy w ten weekend. Fot. Artur Szczepanski/REPORTER

Reklama.

Informację w tej sprawie znajdziemy m.in. na stronie mBanku. "Przed nami dwa długie weekendy. Pierwszy – już od najbliższego piątku, drugi między 8 a 11 listopada" – przekazał bank na swojej stronie już kilka dni temu. Teraz oczywiście skupiamy się na najbliższym weekendzie.

W długi weekend przelewy idą znacznie wolnej

mBank wyjaśnił, iż jeśli chcemy, aby pieniądze dotarły do odbiorcy jeszcze przed długim weekendem, przelew należy zlecić najpóźniej w piątek do 13.00. "Jeżeli zlecisz go później, przelew dotrze do odbiorcy we wtorek" – wyjaśniono.

Reklama.

maBank ma też radę do swoich klientów w tej sprawie. "Jeśli wykonujesz przelew z konta w mBanku na konto w mBanku, realizujemy go natychmiastowo. Nie musisz czekać na sesję Elixir, ponieważ jest to przelew wewnętrzny" – przekazano. Więcej szczegółów jest w tym miejscu.

Podobne zasady obowiązują w innych bankach w Polsce, o czym informował też KIR. "Najbliższy poniedziałek 11 listopada to dzień wolny od pracy, co oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu" – wyjaśniła Krajowa Izba Rozliczeniowa w oświadczeniu dla mediów.

Reklama.

Jak napisano, "dlatego terminowe płatności warto zaplanować i zlecić wcześniej lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny w trybie ciągłym, także w dni świąteczne".

Czy da się wysłać pieniądze szybciej?

Oczywiście, ale nie zawsze. Wiele banków udostępnia usługę przelewów ekspresowych, czyli wspomnianego wcześniej Express Elixir. Gwarantują one, że pieniądze na koncie odbiorcy znajdą się dosłownie w chwilę po wysłaniu. Trzeba jednak pamiętać, że zwykły przelew zwykle jest darmowy albo kosztuje grosze. Przelew ekspresowy wiąże się z wysoką opłatą. To na ogół 5-10 złotych, ale jak nie mamy wyboru, to trzeba płacić.

Reklama.

Warto też pamiętać, że w wielu bankach dostępna jest usługa natychmiastowych przelewów BLIK na numer telefonu. Jeśli nasz bank udostępnia taką opcję, zaś odbiorca ma numer telefonu powiązany z usługą BLIK, można mu szybko wysłać pieniądze. Usługa ta często jest darmowa.

Warto pamiętać, że w ten sposób możemy przesłać pieniądze członkowi rodziny, znajomemu, zapłacić za jakąś usługę czy produkt, ale nie rozliczymy w ten sposób rachunku za prąd czy raty kredytu hipotecznego.

KIR wyjaśnia, co zmienia w działaniu banków długi weekend

Czy jest Elixir? Jest to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce.

"Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy" – przypomniał KIR.

Najbliższym takim dniem jest poniedziałek (11 listopada). "Warto zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy w piątek, 8 listopada po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym – czyli we wtorek, 12 listopada" – czytamy.

KIR zauważył także, że system Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 11 listopada będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

Reklama.

"Niezależnie od dnia tygodnia, klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta" – wskazano.