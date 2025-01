Jest nowy wzór oświadczenia ws. maksymalnej ceny prądu

"Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty użyteczności publicznej są chronione ceną maksymalną za energię elektryczną w wysokości 693 zł/MWh od 1 stycznia do 31 marca 2025 r. Warunkiem koniecznym do skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie oświadczenia do sprzedawcy energii elektrycznej do 31 stycznia 2025 r roku" – podano na stronie resortu klimatu i środowiska.