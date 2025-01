Formularz drukowany

To dla wielu Polaków najpewniejsza metoda rozliczania się z urzędem skarbowym. Wszystko zostaje "na papierze", który dla części osób ma większe znaczenie niż formularze elektroniczne. Mają do niego większe zaufanie.

Ta metoda jest dość pracochłonna, wymaga bowiem przepisania wszystkich danych z formularzy PIT-11 od jednego lub większej liczby pracodawców i zaniesienia bądź wysłania dokumentu do swojego urzędu skarbowego. Jeśli jednak ktoś ma tylko jeden PIT 11, wypełnienie go nie będzie problemem i pójdzie szybko.

W przypadku deklaracji składanych w formie papierowej ten termin to 3 miesiące (czyli plus minus 90 dni). W praktyce powinno zająć to o wiele mniej czasu. W zeszłym roku większość Polaków rozliczała się drogą elektroniczną. Urzędy skarbowe dostały zaledwie 1,4 mln deklaracji papierowych, co przełożyło się na ich szybszą obsługę. Średni czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku wyniósł 15 dni.