Nowy podatek od stycznia 2025. Kogo dotyczy?

Celem nowego podatku wdrażanego w ramach unijnych regulacji jest "eliminacja zjawiska przenoszenia zysków przez międzynarodowe koncerny do rajów podatkowych". Stawka podatku wyniesie 15 procent dla największych międzynarodowych grup kapitałowych z rocznymi przychodami, które przekraczają 750 milionów euro.

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Od 2025 roku mniej firm będzie mogło skorzystać ze statusu małego podatnika, kwartalnych rozliczeń VAT czy uniknąć przejścia na pełną księgowość. Powód to limity podatkowe na 2025 rok, które będą niższe z uwagi na spadek kursu złotego w stosunku do euro – czytamy w serwisie dlahandlu.pl .

Od 2025 roku wzrośnie też limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą musiał prowadzić pełne księgi rachunkowe, jeśli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie – jak obecnie – 2 mln euro.

Nowa składka zdrowotna od stycznia 2025. Kogo dotyczy?

Od 1 stycznia wzrosną też maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Będzie to wskaźnik około 2,7 procent. Wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest zależna od poziomu inflacji.

W 2025 roku można się też spodziewać wyższych stawek podatków od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych w tych gminach, które do końca 2024 roku zdecydują się na przyjęcie odpowiednich uchwał.

Wyższe składki ZUS w 2025 roku

Przedsiębiorcy odczują w 2025 roku wzrost składek ZUS . Są one bezpośrednio powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. To ma wzrosnąć o 7,1 procent i wynieść 8673 złote.

Podstawa wymiaru składek społecznych wzrośnie do 5203,80 zł, co sprawi, że łączna wysokość składek ZUS będzie wynosić 1773,96 miesięcznie, a to o 173,64 zł więcej niż w 2024 roku. Oto składki na ubezpieczenia społeczne w 2025 roku: