Słowacki uczeń nie podał ręki prezydentowi Pellegriniemu

Tak słowacki uczeń tłumaczy swój gest

– Obok zwykłych populistycznych obietnic taniego jedzenia i gazu, które populiści powtarzają przed każdymi wyborami, oskarżył również swojego przeciwnika o planowanie wysłania nas na wojnę na Ukrainę. Nigdy by nas tam nie wysłał, a nawet gdyby to zrobił, nie byłoby na to żadnego racjonalnego uzasadnienia. To było kłamstwo i manipulacja najniższymi ludzkimi emocjami strachu, a być może w niektórych częściach słowackiego społeczeństwa, antypatii wobec Ukrainy – powiedział mediom Omanik, co cytuje portal United24 Media.