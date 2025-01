Ostatnie dni promocji Biedronki – cała lista produktów

Jedną z głównych promocji Biedronki , z której korzystać możemy jeszcze do 18 stycznia jest opcja w której do jednego produktu dobieramy drugi za złotówkę. Objęte nimi zostaną m.in. wszystkie kawy MK Cafe, ciastka Jeżyki Classic lub Coconut, paczkowane parówki Berlinki czy herbaty Lipton.

Trzeba jednak wiedzieć, że do skorzystania akurat z tej promocji konieczne jest posiadanie karty lub aplikacji sklepu. Poza tym warto wiedzieć, że na produkty "Nasze smaki", a więc gotowe pierogi, naleśniki i krokiety w różnych wariantach obowiązuje promocja dwa plus trzeci najtańszy produkt za złotówkę.

Warto również rzucić okiem na produkty kosmetyczne oraz chemię domową. Wszystkie żele pod prysznic (a więc Dove, Nivea Men, Linda, Palmolive, Adidas, Axe, Marseillas) również są do kupienia w promocji dwa plus trzeci najtańszy produkt za złotówkę. Świetną ofertą jest także płyn do prania Perwoll 2-litrowy do czarnego oraz do koloru.