Zalety i wady ekspresów kapsułkowych. To urządzenia nie dla każdego kawosza

Ekspresy kapsułkowe to hit ostatnich lat, bo są tanie (kilka lub kilkanaście razy tańsze od ekspresów ciśnieniowych z młynkiem), wygodne (wystarczy wlać wodę, wsadzić kapsułkę i nacisnąć guzik, czyszczenie też jest banalnie proste) i nie zajmują dużo miejsca. Można więc z nich korzystać nie tylko w małej kuchni, ale np. na wyjazdach, bo z łatwością zmieszczą się do bagażnika.

Jedna z ich zalet, może być dla niektórych wadą: mają ograniczoną możliwość zmiany ustawień, więc nie dopasujemy sobie kawy wedle własnego widzimisię (np. mocy, grubości mielenia, pojemności, często nie mają też spieniacza do mleka na cappuccino etc.). Dla smakoszy kawa z kapsułek nie będzie też tak dobra, jak taka zmielona ze świeżo palonych ziaren.

Do tego często trzeba kupować kapsułki od danego producenta, bo te od innych nie będą pasować. Osoby dbające o środowisko mogą też nie zdzierżyć tego, że jedna kawa generuje jedną kapsułkę zrobioną zazwyczaj z aluminium. Nie wszystkie nadają się do recyclingu.

Ekspres kapsułkowy Delta Q Mini Qool za 50 zł w Biedronce. Promocja tylko 10 stycznia

Za niecałe 50 zł będziemy mogli go kupić 10 stycznia przy okazaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka . I co ważne: można kupić dwa takie ekspresy na jedno konto, więc drugi możemy komuś sprezentować.

Czy to rzeczywiście jest okazja? Biorąc pod uwagę regularną cenę w Biedronce: na pewno. Jednak nawet w internecie nie kupimy go taniej. Na Allegro najniższa obecnie oferta to niecałe 88 zł (dlatego podejrzewam, że w piątek wiele osób nakupuje ich hurtowo i będzie starać się odsprzedać w sieci).

Ma też świetne opinie: średnia z 55 ocen to 4,5/5. Nabywcy chwalą go właśnie za to, że jest mały, ale i tak "daje radę", a także zapewniają, że robi pyszną kawę. Jak jest z dostępnością kapsułek? Z tym raczej nie będzie większych problemów, bo są do kupienia w Biedronce, ale też np. w Empiku i oczywiście w internecie.