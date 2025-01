Tego rodzaju działania byłyby elementem strategii hybrydowej, mającej na celu podważenie jedności NATO i przetestowanie jego zdolności do szybkiej reakcji.

W Finlandii boją się, że Rosja za kilka lat zaatakuje mniejsze państwa NATO

Potencjalne cele ataków to pas od północnej Norwegii, przez Finlandię, aż po kraje bałtyckie. Region ten ma strategiczne znaczenie z powodu swojego położenia blisko Rosji , kluczowych szlaków morskich i infrastruktury NATO.

Obszary te są także bardziej podatne na ataki o ograniczonym zasięgu z uwagi na swoją bliskość do granic Rosji i mniejszy potencjał obronny w porównaniu z większymi państwami NATO.

Rosja według Finów ma nasilić te działania po 2030 roku. Rosja przez takie działania mogłaby liczyć na to, że szybkie, lokalne działania wywołają wątpliwości wśród państw członkowskich co do konieczności aktywowania Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.