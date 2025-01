Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Podwyżka ważnego świadczenia do ponad 4 tys. Skorzysta z niego więcej osób Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Reklama.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2025 roku, świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami zostało rozszerzone, co pozwala objąć większą grupę osób potrzebujących tego wsparcia.

Podwyżka ważnego świadczenia do 4 tys. zł. Skorzysta z niego więcej osób

Jak podaje MRPiPS, "celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób".

Tymczasem od 1 stycznia 2025 roku świadczenie zostało rozszerzone o osoby, które uzyskały między 78 a 86 punktów.

Reklama.

Waloryzacja świadczenia odbywa się corocznie. "Dziennik Gazeta Prawna" oszacował pod koniec 2024 roku, iż w przypadku waloryzacji na poziomie 6,78 proc., świadczenie od 1 marca może wynieść:

78–79 pkt; 60 proc. renty socjalnej - 1127.562 zł;

80–84 pkt; 80 proc. renty socjalnej - 1521,36 zł;

85–89 pkt; 120 proc. renty socjalnej - 2282,04 zł;

90–94 pkt; 180 proc. renty socjalnej - 3423,06 zł;

95–100 pkt; 220 proc. renty socjalnej - 4183,74 zł.

Obecnie wydaje się, że waloryzacja może być jednak trochę mniejsza (5,82 proc.), zatem kwoty mogą być trochę niższe.

Reklama.

Warto tutaj dodać, iż ZUS informował już wcześniej, że świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością, wygląda następująco:

osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r., osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r., osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

ZUS na swojej stronie przypomina ponadto, że aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Reklama.

ZUS przypomina, co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku

"Wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego możesz złożyć dopiero wtedy, gdy decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia wydana przez WZON stanie się ostateczna" – czytamy.

Co więcej, "decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stanie się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia, jeżeli w tym terminie nie złożysz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy". "Jeżeli złożysz taki wniosek, WZON po jego rozpatrzeniu wyda decyzję, która stanie się ostateczna w dniu jej wydania" – przypomina ZUS.

"Jeśli najpierw złożysz do ZUS wniosek o świadczenie wspierające i nie będziesz mieć decyzji WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, ZUS zgodnie z przepisami pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia" – wyjaśniono.

: