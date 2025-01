To urządzenie to następca thermomixa. Zachwalają go wszyscy, a w Lidlu kupicie go za 169 zł

Na punkcie airfryerów ludzie oszaleli, jak swego czasu za thermomixami. Chociaż urządzenie to służy jedynie do pieczenia beztłuszczowego, to dla wielu osób stało się gadżetem bez którego nie można się obejść. Trzeba przyznać, że skraca czas pieczenia do kilku minut i zużywa o wiele mniej prądu niż piekarnik. No i powiedzmy sobie wprost – kto nie lubi chrupiących frytek na szybko? W Lidlu airfryera dostaniecie teraz za 169 zł. To najtańsza opcja.