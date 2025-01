Łyżka tego dodatku sprawi, że jajecznica będzie arcykremowa. To sztuczka Gordona Ramsaya

Z jajecznicą jest tak, że każdy uważa, że jego przepis na to danie jest najlepszy. Dla jednych będzie to dodatek boczku, dla innych solenie tuż po usmażeniu, ale jedno jest pewne – jajecznica jest najsmaczniejsza, gdy jest kremowa i rozpływa się na kromce chleba. Na to trik ma sam Gordon Ramsay. Będziecie potrzebować produktu, który większość z nas ma w lodówce. Jedna łyżka pod koniec smażenia.