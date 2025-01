Kiedy Morawiecki może stracić immunitet? Słowa Hołowni dają byłemu premierowi trochę czasu

W czwartek prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła PiS i byłego premiera Mateusza Morawieckiego do odpowiedzialności karnej. Kiedy to się jednak może wydarzyć? Głos w tej sprawie zabrał już marszałek Sejmu.