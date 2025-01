Braun ma zamiar startować w wyborach. Tak to widzą w Konfederacji

"Nasza decyzja o poparciu Sławomira Mentzena nie miała prawa być zaskoczeniem dla kolegów z Korony. Ostrzegaliśmy przed unikaniem decyzji do końca sierpnia czy dłużej" – przypomniał o podjętych latem ustaleniach Bosak. Polityk wskazał też, że "publiczne kłótnie o kandydowanie to nie jest to, na co czekają wyborcy".