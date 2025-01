Trzaskowski pochwalił się spotkaniem z Zenkiem Martyniukiem

– Zenek Martyniuk to naprawdę przesympatyczny człowiek i oczywiście byłem w tym samym mieście, trudno było się nie spotkać – dodał.

W mediach społecznościowych pojawił się też filmik, na którym Trzaskowski pyta: – Jak do tego doszło? Zenek mówi następnie: – Nie wiem, a prezydent Warszawy zastanawia się: – Będzie jakiś ciąg dalszy? Gwiazda disco polo kwituje to: – Czas pokaże.

Użyte przez obu panów słowa "jak do tego doszło, nie wiem" to oczywiście humorystyczne nawiązanie do hitu zespołu Akcent "Przez twe oczy zielone".