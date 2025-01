Airfryery szybko stały się hitem, mówi się nawet, że pod kątem popularności to drugie thermomixy. Nic dziwnego, bo pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, a poza tym dania przygotowywane w nich są zdrowsze. Jednak najpierw trzeba postawić na zakup gadżetu. Czy aby na pewno? Pewien filmik pokazuje nam, że "airfryera możemy mieć we własnym piekarniku". O co chodzi?

Tak upieczesz danie w trybie airfryera w piekarniku Fot. East News

Tak upieczesz danie w trybie airfryera w piekarniku

Pod filmikiem z instrukcji używania airfryera w piekarniku roi się od komentarzy. Nie wszyscy zgadzają się z jego twórcą, ale warto prześledzić jego porady i samodzielnie zastanowić się, czy sposób przez niego proponowany jest dla was wystarczającą alternatywą dla airfryera.

"Airfryera ma prawie każdy w swoim piekarniku, ale nie każdy o ty wie. Piekarnik nie musi mieć żadnej funkcji airfry, wystarczy zwykły termoobieg. Jedyne co trzeba dokupić, to jest blacha z perforacją tak, żeby powietrze cyrkulowało od spodu i mamy dokładnie taki sam efekt, jak w airfryerze, bo to jest tylko cyrkulacja gorącego powietrza" – mówi mężczyzna na filmiku.

Dalej wyjaśnia, że kupienie takiej blachy nie będzie problemem, bo taką blachę ma prawie każdy producent. Mężczyzna dodał także, że blacha kosztuje 200 złotych, a piekarnik nagrzewa się dłużej, bo jest większy i to bardzo nie spodobało się niektórym komentującym.

Dalej tiktoker wskazał, że "ten, kto wymyślił airfryera to geniusz marketingu, bo wymyślili to, co już było wymyślone i każdy ma to w domu, a i tak świetnie się im to sprzedaje".

Mało kto docenił ten pomysł. Większość komentujących wskazała, że nagrywający filmik zupełnie nie zrozumiał, na czym polega fenomen airfryera. A chodzi w nim o to, że urządzenie jest małe, pobiera mało prądu i bardzo szybko się nagrzewa, dlatego opłaca się w nim upiec nawet obiad dla jednej osoby i trwa to o wiele krócej niż robienie tego w piekarniku. Nie mówiąc o kosztach, co szybko wyjaśnili mu w komentarzach.

"W cenie blachy mamu urządzenie, które szybciej się nagrzeje i zużyje mniej prądu".

"Jak chcę upiec jedno udko, nie będę odpalać piekarnika"

"Używałeś kiedyś airfrayera? Bo chyba nie, cyrkulacja powietrza jest kilka razy większa niż w piekarniku, do tego natychmiastowa temperatura. I potrawy również wychodzą o innym smaku. Polecam spróbować".

Reklama.

