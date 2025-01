Pepco – sweter 80 proc. bawełny za grosze. Dobry skład w Pepco Fot. Eryk Stawinski/REPORTER source Eryk Stawinski/REPORTER byline

Sweter za 40 zł z Pepco to hit. Skład robi wrażenie

Jeśli marzysz o elemencie garderoby, który zapewni tyle ciepła co sweter, a jednocześnie będzie tak wygodny jak bluza, koniecznie zajrzyj do Pepco.

W najnowszej kolekcji pojawił się model o klasycznym fasonie, doskonały na co dzień, który zapewni komfort nawet w najzimniejsze dni. Bluza kosztuje jedynie 40 zł, ale jej atutem nie jest jedynie cena – wyróżnia się również składem, w którym aż 80 proc. stanowi przyjemna w dotyku bawełna. Dodatkowo paskowany wzór nadaje jej młodzieżowego i swobodnego charakteru, dzięki czemu będzie pasować do różnych stylizacji.

Potrzebujesz swetra, który nie tylko ochroni Cię przed zimnem, ale także będzie wyglądał świetnie w każdej sytuacji? Model dostępny w Sinsay to idealny wybór – sprawdzi się zarówno podczas zimowych spacerów, na stoku narciarskim, jak i w codziennych stylizacjach.

Sweter został objęty dużą zniżką – obecnie kosztuje jedynie 33 zł, co czyni go niezwykle atrakcyjną opcją. Ozdobiony jest pięknym, skandynawskim wzorem, który nie tylko wpisuje się w aktualne trendy, ale także wprowadza odrobinę zimowej magii do Twojej garderoby.

A jeśli szukasz golfu, który zachwyci zarówno krojem, jak i ceną, to koniecznie zajrzyj do Mohito. Ten model to idealna propozycja dla każdej kobiety, która ceni uniwersalność i elegancję. Golf dostępny jest w aż 14 kolorach, co pozwoli dopasować go do różnych stylizacji.

