Ponoworoczne wyprzedaże w Pepco. Czerwone cenówki są w dziale w home i zabawkowym

Trudno jest wymieniać konkretne produkty w obniżonych cenach, bo wszystko zależy od danego sklepu. W jednym jakaś rzecz tańsza, a w drugim już nie. Do tego działa zasada "do wyczerpania zapasów". Wyprzedaże w Pepco jednak faktycznie są i jedna z nich dotyczy całego działu home, czyli szeroko pojętych artykułów do domu, w tym łazienki i kuchni (dekoracje, tekstylia, naczynia, lampki etc.).