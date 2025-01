Promocje, w których trzeba kupić kilka sztuk danego produktu, by za całość zapłacić taniej, nikogo już nie dziwią. To sprytny zabieg na pozbycie się nadmiarów magazynów, a także nieco "szantaż", bo przecież wielu z nas się skusi, bo tak się po prostu bardziej opłaca.

Imponująca promocja na cukier w Lidlu. Kiedy weźmiemy 10 opakowań, zapłacimy tylko za 5

Do czego można wykorzystać cukier? Nie tylko do słodzenia herbaty

Osoby słodzące kilka łyżek herbatę i kawę będą wniebowzięte, ale cukier ma też wiele innych zastosowań. Można go używać do wypieków, przede wszystkim ciast i ciastek. Potrzebny jest też do przetworów owocowych takich jak dżemy czy konfitury, kompotów, syropów, a także marynat i sosów.

Z cukru można też zrobić peeling do twarzy, czy wsypać odrobinę do wody z ciętymi kwiatami (a przed nami Dzień Babci i Dziadka), by dłużej utrzymały świeżość. Nie da się ukryć, że takie ilości cukru przydadzą się też amatorom domowych nalewek i mocniejszych alkoholi. Zwykłe sklepy spożywcze też pewnie skorzystają z tej okazji, by uzupełnić swój asortyment.