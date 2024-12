Nie będzie lepszej okazji na kupno masła niż piątek 13-tego! Zobaczcie promocje na inne dni

Żaden Black Friday, ale promocje na masło. To jest to, na co wielu z nas czeka w ostatnich tygodniach. Przed świętami sklepy starają się przyciągnąć klientów przecenami tego "towaru luksusowego", który w 2025 roku już pewnie wszędzie będzie kosztował co najmniej 10 zł. Gdzie obecnie są najlepsze okazje?