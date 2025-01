Tak Trzaskowski nie mówił nigdy o Ukraińcach. Zabrzmiał jak Konfederacja Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Reklama.

Rafał Trzaskowski odwiedził w piątek Puńsk na Podlasiu, gdzie mówił m.in. o tym, że "pomagaliśmy Ukraińcom od samego początku".

Trzaskowski chce zmian ws. 800 plus dla obywateli Ukrainy

– Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu: jak Niemcy czy Szwecja, że tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal. Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę – uznał kandydat KO na prezydenta Polski.

Polityk chciałby też sporej zmiany ws. 800 plus dla Ukraińców w Polsce. – Jeżeli chodzi o takie świadczenia jak 800 plus dla Ukraińców, one powinny się im należeć, jeżeli będą u nas (w Polsce-red.) pracować, mieszkać i jeżeli będą płacić podatki. Apeluję do rządu, żeby podjął prace nad zmianą prawa, aby tego typu postulat mógł być uwzględniony – zaproponował.

Zapowiedź Trzaskowskiego nieco złośliwie skomentowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

Reklama.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

"Konfederyzacja kandydata postępuje w tempie geometrycznym. Jest szansa, że do końca kampanii zapowie wyjście z UE" – napisała, dodając, iż "wiceszef PO wzywający rząd szefa PO do czegoś to jest hit". "W siedzibie partii na Wiejskiej sobie o tym porozmawiajcie, Chłopaki" – zakończyła swój wpis radą.

"Czytam, że wiceprzewodniczący PO apeluje do rządu, którego premierem jest przewodniczący PO o realizację postulatu, którego niegdyś domagała się Konfederacja. Jest trzeci dzień formalnej kampanii wyborczej" – dodał do tego dziennikarz Rafał Mrowicki.

Reklama.

Na jakiej zasadzie Ukraińcy w Polsce dostają świadczenie 800 plus? Jak wyjaśnia na swojej stronie ZUS, może je otrzymać osoba, która jest:

obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, obywatelką Ukrainy albo żoną obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce, obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, obywatelem innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Reklama.

: