Pogoda w styczniu

Pogoda na końcówkę zimy. Jak będzie w lutym i w marcu?

Z map wynika, że już w lutym pogoda powinna bardziej kojarzyć się z wiosną. W Polsce może być nawet o 1-3 st. C cieplej od normy. Do tego prawdopodobnie zaobserwujemy niedobór opadów. Przeważać będą dodatnie temperatury.

Z kolei marzec może być ciepły i suchy, co tak naprawdę powinno też trochę... ostudzić entuzjazm wszystkich, którzy czekają na prawdziwe ocieplenie. Chodzi o to, że ciepła końcówka zimy może oznaczać ataki chłodu wiosną, na co w nawiązaniu do amerykańskich prognoz zwraca uwagę Onet.