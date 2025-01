PiS mówi o skandalu w Krakowie

O zamieszaniu w związku z nowym stanowiskiem Aleksandry Twaróg informuje m.in. "Gazeta Wyborcza", ale sprawę nagłośnił przede wszystkim poseł Łukasz Kmita z PiS . To on w mediach społecznościowych zaczął pisać o "skandalu w Krakowie".

No i Aleksandra Twaróg rzeczywiście wygrała konkurs, który składał się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu wiedzy o Młodzieżowej Radzie Krakowa, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie lex Kamilek, czy strukturze krakowskiej oświaty.

Jej zwycięstwo uruchomiło środowiska prawicowe, które szybko zaczęły wytykać jej młody wiek, brak doświadczenia, a nawet poglądy. O ile można spierać się o przygotowanie Twaróg do nowej funkcji, to uderzanie w nią za jej przekonania wydaje się być o krok za daleko.

PiS jest przeciw nowej Rzeczniczce Praw Ucznia, bo ta popiera prawa kobiet

– Osobiście rażą mnie posty zamieszczane przez panią Aleksandrę Twaróg w mediach społecznościowych, że aborcja to prawo każdej osoby z macicą, a płód to nie dziecko. Jak ktoś chce być rzecznikiem praw ucznia, nie powinien formułować takich opinii — powiedział Łukasz Kmita, którego wypowiedź cytuje "GW".

Wcześniej osobny komunikat pojawił się na stronie krakowskiego ratusza. "Konkurs na to stanowisko wygrała Aleksandra Twaróg, która osiągnęła najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów. Pracę rzecznika rozpoczęła 13 stycznia" – czytamy.

Kim jest Aleksandra Twaróg?

Była wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Krakowa X kadencji, w tym przewodniczącą Komisji do spraw Równego Traktowania, członkinią Komisji do spraw Praw Uczniów, Komisji do spraw Kultury, a obecnie jest koordynatorką województwa małopolskiego w Fundacji GrowSPACE.