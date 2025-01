To mogły być ostatnie takie słowa Bidena w roli prezydenta. Zwrócił się do Polaków

– Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby dać wam wszystko, czego potrzebujecie do obrony i powstrzymania Putina – powiedział Joe Biden, zwracając się do Polaków. To jego odpowiedź na pytanie, które zadał prezydentowi USA korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski.