Na co choruje Beata Kozidrak? Tego nie ujawniono. "W związku z nagłą chorobą jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej Christmas Time oraz koncert zespołu Bajmu na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca" – brzmiał komunikat.