Tylko jednak dnia w Biedronce będzie można skorzystać z promocji dla "hurtowników". Sieć będzie dodawać gratis kartony mleka, ale trzeba spełnić kilka warunków. Jeśli się uprzemy, to możemy wyjechać ze sklepu z zapasem na rok kupionym za połowę ceny.

Niedawno podobna promocja była w Lidlu, ale na cukier. Jeśli się dobrze postaraliśmy, to mogliśmy kupić 20 opakowań, przy czym płaciliśmy tylko za 10. To również była okazja na zrobienie zapasów na rok... chyba, że jesteśmy amatorami domowych przetworów lub nalewek.

Wielka wyprzedaż mleka 3,2 proc. w Biedronce. Promocja 3+3 gratis to nie wszystko

Tym razem przenosimy się do Biedronki. Tylko w środę, 22 stycznia, będziemy mogli się obkupić w kartony mleka 3,2 proc. marki własnej sieci: Mleczna Dolina. Tak naprawdę będą wtedy obowiązywać dwie oddzielne promocje, więc łatwo się w tym pogubić.

Pierwsza to 3+3 gratis. Obowiązuje tylko w środę. Jak to działa? Bierzemy 6 kartonów, ale w teorii płacimy tylko za 3, pozostałe 3 zgarniemy za darmo. W praktyce zapłacimy za wszystkie 1,89 zł (tyle nam policzą na kasie za każde mleko), czyli ostatecznie całość wyjdzie nas 50 proc. taniej.

Potrzebna jest tego aplikacja Moja Biedronka, by móc aktywować tę promocję. Limit na jedno konto/numer telefonu to jednak tylko 6 sztuk, więc akurat w tym wypadku nie dostaniemy "okazji życia". Jednak jeszcze jedna opcja.

Druga promocja to okazja dla tych, którzy marzą o kąpieli w mleku lub chcą zrobić domową fabrykę masła. A tak na poważnie, to właśnie w tym wypadku możemy zrobić ogromne zapasy. Nie kojarzę, by kiedyś był tak wysoki limit na ten produkt.

W tym wypadku rabat wynosi 47 proc., więc karton wyjdzie nas 1,99 zł, czyli nadal taniej niż normalnie (cena regularna to 3,79 zł). Musimy jednak kupić od razu 6 sztuk, ale za to limit wynosi... 24 opakowania. Ta oferta obowiązuje też tylko 22 stycznia (jest na tej samej stronie gazetki, co promocja wyżej).

Drobnym druczkiem jest jednak napisane, że to "limit dzienny". Pewnie chodzi o to, że można przyjść kilka razy tego do sklepu i kupować kartony partiami (czyli wychodza 4 takie kursy). Dodatkowo nie trzeba aktywować oferty w aplikacji, bo wystarczy nam sama karta Moja Biedronka, czyli de facto numer telefonu.