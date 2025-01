Już za kilka dni, 26 stycznia rusza 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – czas, kiedy ludzie jednoczą się, aby pomagać innym. Niestety, dla niektórych to także moment, by dać upust swojej nienawiści. Jurek Owsiak , twarz i serce WOŚP, znów stał się celem internetowych ataków.

Jurek Owsiak nie krył swojego oburzenia. "Hej, Telewizja Republika , czujecie, co robicie? Zastanawiacie się?" – zapytał założyciel WOŚP w jednym ze swoich wpisów. Nic dziwnego – wielu hejterów otwarcie przyznaje, że ich nienawiść do akcji charytatywnej i Owsiaka nakręcają materiały publikowane przez prawicowe media.

Groził Owsiakowi śmiercią. Został zatrzymany

Hejter okazał się 39-letnim mieszkańcem Świdnicy, który na co dzień prowadzi spokojne życie. Dzięki swojemu wpisowi stał się bohaterem policyjnej akcji . W piątek rano, 17 stycznia, do drzwi jego mieszkania zapukali funkcjonariusze. Przeszukali lokal, zabezpieczyli telefon i komputer, a mężczyzna trafił na przesłuchanie.

– Przyznał się do wszystkiego – informują śledczy. – Powiedział, że nie pomyślał o konsekwencjach. Ale to nie zmienia faktu, że usłyszał zarzuty nawoływania do przestępstwa i kierowania gróźb karalnych. Teraz grożą mu za to trzy lata więzienia.