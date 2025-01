Jerzy Owsiak napisał w mediach społecznościowych bardzo niepokojący post . Informował w nim, że regularnie otrzymuje maile i telefony z groźbami. Sprawy nie zamierzał ignorować i zgłosił ją na policję. W środę 8 stycznia doszło do pierwszego zatrzymania. Do kulis sprawy dotarła Wirtualna Polska.

TV Republika miała go zainspirować do grożenia Jerzemu Owsiakowi

W czwartek 9 stycznia chwilę przed godziną 7:00 rano policja opublikowała komunikat prasowy, w którym poinformowała o zatrzymaniu osoby podejrzanej o grożenie Jerzemu Owsiakowi. Mężczyznę namierzono w woj. małopolskim, a następnie przetransportowano do Warszawy .

"Sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ" – przekazali w komunikacie funkcjonariusze.

Do nieco większej liczby szczegółów dotarła Wirtualna Polska. Jak podają jej dziennikarze, zatrzymanym ma być 70-letni mężczyzna. Do skierowania gróźb pod adresem prezesa WOŚP Jerzego Owsiaka miała zainspirować go narracja TV Republiki. Teraz będzie musiał tłumaczyć się przed sądem. Zgodnie z prawem, za groźby karalne grozi mu kara grzywny, a w surowszym wymiarze nawet dwa lata pozbawienia wolności.