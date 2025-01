Który majonez jest najgorszy, a który najlepszy?

Wrzosek wskazał kilka kluczowych powodów, dla których ten konkretny majonez jest tak niekorzystny dla naszej diety. Przede wszystkim " Motyl " to jeden z najkaloryczniejszych majonezów dostępnych w sprzedaży, a jego skład budzi spore wątpliwości.

Nie dość, że "Motyl" zawiera dużą ilość kalorii, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do przyrostu masy ciała, to jeszcze jego skład jest wyjątkowo długi. Co gorsza, zamiast prawdziwych jajek w produkcie znajdują się jajka w proszku, co obniża wartość odżywczą tego majonezu.