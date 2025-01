Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstanie w Warszawie. Będzie miał prawie 10 kilometrów długości. Fot. Materiały prasowe CPK

Reklama.

Dlaczego w Polsce powstanie najdłuższy tunel kolejowy? Ma to związek z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Związana z tym jest Kolej Dużych Prędkości, która połączy Warszawę z Łodzią. Następnie rozdzieli się na dwie trasy: do Poznania i Wrocławia. Pociągi w ramach KDP będą rozwijać prędkość do 300 kilometrów na godzinę

Wartość całej inwestycji CPK szacuje się na 130 miliardów złotych. Co ciekawe, dużą część z tych pieniędzy (76 miliardów) rząd chce przeznaczyć na rozwój transportu szynowego.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

Reklama.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce na Odolanach w Warszawie

Podkop, którym będą jeździć szybkie pociągi, zostanie wydrążony na głębokości sięgającej 30 metrów. Na podobnej prowadzone są tunele metra.

Tunel powstanie do 2032 roku. Plan zakłada, że pociągi "zejdą" pod ziemię tuż za Dworcem Zachodnim na warszawskich Odolanach. Drążenie podziemnej trasy odbywać się będzie w podobny sposób jak to ma miejsce przy okazji budowy metra.

Gdy tunel za Dworcem Zachodnim powstanie, będzie najdłuższym tego typu projektem w Polsce. Wcześniejszy plan zakładał wykorzystanie naziemnej infrastruktury kolejowej. To zakładałoby jednak dłuższą podróż, gdyż wiązałoby się z objazdami.

Reklama.

Nowy pomysł sprawi, że podróż będzie krótsza i bardziej komfortowa. Dodajmy, że czas przejazdu z Warszawy do Łodzi spadnie z 67 do 40 minut . Z kolei do Wrocławia czy Poznania dojedziemy w 100 minut.

Dla porównania obecny czas przejazdu do stolicy Dolnego Śląska z Warszawy wynosi 3,5 godziny (211 minut). Do Poznania zaś dojedziemy ze stolicy z 2,5 godziny (138 minut).

Tańsze bilety kolejowe na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Pisaliśmy też ostatnio w INNPoland o tanich biletach kolejowych z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 21 i 22 stycznia. Promocję przygotowała spółka Polregio. W tych dniach bilety jednorazowe na przejazdy pociągami państwowego przewoźnika będą tańsze o 10 proc. Szczegóły znajdują się w podlinkowanym tekście.