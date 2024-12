Pociągiem z Gdańska do Pragi nocą bez kuszetki. Problemów na nowej trasie będzie więcej Fot. Marek BAZAK/East News

Reklama.

Około 9 godzin ma potrwać podróż z Gdańska do czeskiej Pragi. W ramach głośno zapowiadanego "Baltic Express", który ruszy po raz pierwszy 15 grudnia, pociągi w obu kierunkach mają kursować 4 razy dziennie. I szkoda tylko, że pasażerowie całą podróż będą musieli odbyć na siedząco lub stojąco. Jak podaje "Rynek Kolejowy", PKP Intercity i České Dráhy nie dogadały się ws. kuszetek i wagonów sypialnianych.

9 godzin w jednym fotelu. O komforcie drzemki w pociągu do Pragi trzeba zapomnieć

Nowe połączenie miało być możliwością na komfortową podróż dla Polaków do Pragi, ale i Czechów do Gdańska. Jednak jak wyliczają dziennikarze "Rynku Kolejowego", o wygodę może być trudno. Pierwszym mankamentem będzie brak kuszetek i wagonów sypialnianych, przez co drzemać w podróży będzie można tylko na siedząco. Drugim będzie krótka dostępność WARS-u.

Reklama.

Jeżeli planowaliście podróż nocnym połączeniem i liczyliście na smaczne śniadanie w pociągu już w Czechach, to się przeliczycie. Ciepły posiłek będzie można zjeść tylko na trasie Wrocław-Gdynia, bo to w stolicy Dolnego Śląska ma być dołączany i odłączany wagon restauracyjny.

Ale spokojnie, pasażerowie będą mieli czas, żeby zaopatrzyć się w smakołyki na całą trasę. Podczas dziennych połączeń podróżnych czeka ok. 30-minutowy postój we Wrocławiu z powodu odłączania wagonów krajowych. Jeszcze gorzej będzie nocą. Wówczas pociąg utknie tam na blisko godzinę. Nie każdy będzie zadowolony z takiej możliwości na dłuższe drzemanie na siedząco w pociągu.

Reklama.

:

Czesi zaleją Gdańsk. Na miejscu będą chwilę przed 5 rano

Czesi bardzo polubili wybrzeże Bałtyku. Latem można ich spotkać przede wszystkim na plażach, ale po sezonie chętnie spędzają weekendy w Gdańsku i całym Trójmieście. – Ta nacja coraz chętniej odwiedza pomorskie i cieszymy się, bo to też efekt naszej pracy i działań, które na tym rynku podejmujemy – mówił w rozmowie z naTemat Łukasz Magrian, dyrektor zarządzający Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Dzięki uruchomieniu "Baltic Express" czeskich turystów w Polsce może być jeszcze więcej. Jednak jeżeli zdecydują się na przyjazd nocnym pociągiem, wówczas zwiedzanie zaczną jeszcze przed 5 rano. To dość niekomfortowa sytuacja, bo choć zimą to niemalże środek nocy, to raczej wynajem hotelu na te 3-4 godziny jest nieopłacalny. Zwiedzanie pod osłoną nocy też może nie być najlepszym pomysłem. Turystom pozostanie zatem kilka godzin oczekiwania na dworcu? A może obaj przewoźnicy uwzględnili potencjalne opóźnienia? Te przecież po obu stronach granicy na kolei są na porządku dziennym.

Reklama.