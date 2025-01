Morawiecki nie został wpuszczony na zaprzysiężenie Trumpa

Z racji silnego mrozu i opadów śniegu inauguracja została przeniesiona do wnętrza Kapitolu – to pierwsza taka sytuacja od 1985 roku. Uroczystość jest potężnie zabezpieczona – tysiące funkcjonariuszy, setki blokad i całkowite zamknięcie strefy wokół Kapitolu to tylko niektóre działania podjęte przez służby. Z tego względu na jedno z wydarzeń nie dostał się były premier z PiS .

Komentarze po sytuacji z Morawieckim są bezlitosne

Nagranie wywołało lawinę komentarzy w Polsce. "Ale wstyd" – napisał wiceszef MON Cezary Tomczyk. "To chyba nie było tego zaproszenia" – wskazała za to Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Konrad Berkowicz z Konfederacji uderzył za to w wysokie tony i napisał: "To co spotkało w USA byłego premiera rządu, uderza nie tylko w niego, ale przede wszystkim w Polskę. Nie ma tutaj znaczenia z jakiej on jest opcji. Chodzi o wizerunek Polski. On reprezentował Polskę. W takiej sytuacji nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zareagować.