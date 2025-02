1. Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa (2005)

2. Lśnienie (1980)

3. Fargo (1996)

4. Kraina lodu (2013)

Baśniowy świat Arendelle jest pokryty lodem i śniegiem, co tworzy spektakularną scenerię, mimo że zima jest tutaj efektem wewnętrznego bólu i gniewu, które napędzają magię osamotnionej Elsy. Hit Disneya, "Kraina lodu", to piękna historia siostrzanej miłości, akceptacji i siły przyjaźni, która chwyta za serce widzów w każdym wieku, a "Mam tę moc" to zimowy hymn, który zna chyba każdy. Idealny film, by zanurzyć się w magicznej, zimowej przygodzie.