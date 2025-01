Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Styczeń to czas, kiedy nasz organizm szczególnie potrzebuje wsparcia. Zmienne temperatury i krótkie godziny słoneczne wpływają na naszą odporność, a wiosna wydaje się jeszcze daleko. To idealny moment, by zadbać o swoje zdrowie i energię, przygotowując potrawy, które wspomogą nas w walce z infekcjami i poprawią samopoczucie. Jednym z takich dań jest sycąca i pełna witamin zupa, która wykorzystuje sezonowe warzywa – "wiosenne odrodzenie" przygotowywała mi babcia.

Zupa na odporność, gdy coś mnie bierze. Wiosenne odrodzenie mojej babci Fot. 123rf/zdjęcie seryjne

Ta zupa to prawdziwa bomba witaminowa, która nie tylko rozgrzeje w zimowe dni, ale także pomoże naszemu organizmowi przygotować się na nadchodzącą wiosnę. Składniki, które wybieramy, mają za zadanie wzmocnić naszą odporność, dostarczyć niezbędnych minerałów i witamin, a także pobudzić organizm do regeneracji po zimowych osłabieniach. To połączenie warzyw sezonowych, które teraz najlepiej smakują i są pełne wartości odżywczych.

W tej zupie dominują warzywa, które w styczniu są łatwo dostępne, pełne błonnika, witamin A, C, E oraz minerałów takich jak potas, magnez czy żelazo. Dzięki nim możemy zapomnieć o przeziębieniach, a do wiosny będziemy gotowi na pełne wyzwań dni.

Przepis na „Zupę Wiosennego Odrodzenia”

Składniki (na 4 porcje):

2 marchewki 1 pietruszka 1 por 1 mały seler 1 ziemniak 1 cebula 2 ząbki czosnku 1 mały kawałek korzenia imbiru 1 łyżka oliwy z oliwek 1 litr bulionu warzywnego (lub wody z przyprawami) 1 łyżka kurkumy 1 łyżeczka tymianku 1 liść laurowy Sól i pieprz do smaku Sok z połowy cytryny 2 garści jarmużu (to już wariacja moja, nie musicie dodawać) Świeży koperek lub natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie:

Przygotowanie warzyw: Zacznij od dokładnego umycia wszystkich warzyw. Marchewki, pietruszkę, seler i ziemniaka obierz i pokrój na drobne kawałki. Por oczyść i pokrój w cienkie plastry. Czosnek i imbir drobno posiekaj. Cebulę pokrój w kostkę. Smażenie: W dużym garnku rozgrzej łyżkę oliwy z oliwek. Na rozgrzanej oliwie zeszklij cebulę, czosnek i imbir, aż staną się miękkie i aromatyczne. Dodaj pokrojone warzywa (marchew, pietruszkę, seler, ziemniak, por) i smaż przez kilka minut, mieszając od czasu do czasu. Dzięki temu warzywa uwolnią swoje naturalne smaki. Gotowanie: Wlej do garnka bulion warzywny (lub wodę z przyprawami). Dodaj kurkumę, tymianek i liść laurowy. Zmniejsz ogień i gotuj całość na wolnym ogniu przez około 20-25 minut, aż warzywa staną się miękkie. Blendowanie: Gdy warzywa będą miękkie, wyjmij liść laurowy i zmiksuj zupę na gładki krem. Możesz użyć blendera ręcznego lub tradycyjnego. Jeśli chcesz, aby zupa miała bardziej kremową konsystencję, dodaj odrobinę wody lub bulionu. Doprawianie: Dopraw zupę solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Jeśli masz jarmuż, dodaj go do zupy na końcu, aby nie stracił swoich właściwości. Gotuj jeszcze przez kilka minut, aż zielenina zmięknie. Serwowanie: Zupa jest gotowa do podania! Przelej ją do misek, posyp świeżym koperkiem lub natką pietruszki, a dla tych, którzy lubią bardziej wyrazisty smak, możesz dodać łyżkę jogurtu naturalnego lub śmietany.

Zupa na przeziębienie. Dlaczego te składniki?

Każdy składnik tej zupy ma swoje unikalne właściwości zdrowotne, które wpływają na nasze samopoczucie i odporność:

Marchew i pietruszka: Są bogate w witaminę A, która wspomaga naszą odporność i poprawia zdrowie skóry. Seler i ziemniak: Wspierają trawienie, a także dostarczają błonnika i węglowodanów, które dodają energii. Por: Zawiera allicynę, substancję, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Czosnek i imbir: Znane są z właściwości przeciwzapalnych i wzmacniających odporność organizmu. Kurkumina (z kurkumy): To silny antyoksydant, który wspomaga walkę z infekcjami i stany zapalne. Jarmuż: Jest skarbnicą witaminy C, która przydaje się w walce z przeziębieniami, a także żelaza i wapnia, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ta zupa to prawdziwa uczta dla ciała, szczególnie w zimowe dni, kiedy nasze organizmy są bardziej narażone na infekcje. Zawiera tylko naturalne składniki, pełne witamin i minerałów, które wspierają odporność i poprawiają naszą kondycję na wiosnę.