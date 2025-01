– Ci urzędnicy państwowi służyli naszemu narodowi z honorem i nie zasługują na to, by stać się celem nieuzasadnionych i motywowanych politycznie oskarżeń – powiedział Biden. Jego zdaniem "są to wyjątkowe okoliczności i nie może nic nie zrobić".

Zaskakująca decyzja Bidena na chwilę przed zaprzysiężeniem Trumpa

Trump ma potężny konflikt z Milley'em

Jeśli chodzi o gen. Marka Milley'a, był on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w pierwszej kadencji Trumpa. Nowy prezydent USA ma do niego żal za to, iż ten powiedział dziennikarzowi Bobowi Woodwardowi, że Trump jest "faszystą do szpiku kości" i "najbardziej niebezpieczną osobą dla tego kraju".