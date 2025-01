Urlop regeneracyjny dla każdego. 3 płatne miesiące

Urlop regeneracyjny dostępny dla każdego pracownika to propozycja Związkowej Alternatywy, która zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji umożliwiającej skorzystanie z takiego urlopu po 7 latach zatrudnienia u jednego pracodawcy.

Czas trwania urlopu wynosi maksymalnie rok. Choć formalnie można go udzielić w dowolnym momencie roku, zazwyczaj obejmuje on rok szkolny, co pozwala uniknąć zakłóceń w organizacji pracy placówek oświatowych.

Mikroemerytura – tak odpoczywają od pracy młode pokolenia

Ostatnio w naTemat, pisaliśmy o innym sposobie młodych Polaków na odpoczynek od pracy. Mowa o koncepcji "mikroemerytur". Pokolenie Zet i Milenialsi robią to z kilku powodów. By zadbać o swoje zdrowie, by skupić się na bliskich, by nie zwariować. Na czym to polega?