O mikroemeryturze marzą nawet dwudziestolatkowie. Tak Polacy radzą sobie z wypaleniem zawodowym

Polacy często są wypaleni zawodowo. Ale to najmłodsze pokolenie najbardziej buntuje się przeciwko kultowi pracy. Młodzi Polacy mówią wprost: "nie żyjemy po to, aby pracować". Dlatego koncepcja "mikroemerytury" zdobyła tak wielką popularność. Pokolenie Zet i Milenialsi robią to z kilku powodów. By zadbać o swoje zdrowie, by skupić się na bliskich, by nie zwariować. Na czym to polega?