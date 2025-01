"Jeśli nasz rodak został za granicą porwany i jest torturowany, to czy nie trzeba, aby wysłać ekipy ratowniczej, aby go uwolniła i sprowadziła do kraju?".

Marcin Romanowski "porwany". O co chodzi z wywiadem w TV Republika?

19 stycznia Miłosz Kłeczek z TV Republika opublikował w sieci materiał wideo z zapowiedzią nowego odcinka programu "W ruchu", zatytułowaną "Pilne! Marcin Romanowski porwany i brutalnie przesłuchany!. Filmik przedstawia dramatyczną scenę, w której Romanowski jest rzekomo "porywany" z ulicy. Aktorzy, odgrywający funkcjonariuszy, zakładają mu worek na głowę, krzyczą na niego i wtrącają go do ciemnego pomieszczenia.

W kolejnych ujęciach "przesłuchują" go w brutalny sposób, wymierzając mu ciosy, by zmusić go do złożenia oczekiwanych zeznań. Twarz Romanowskiego jest ucharakteryzowana na oznaki pobicia. Okulary byłego ministra lądują na ziemi, a następnie są zostają zniszczone przez jednego z funkcjonariuszy. Na końcu pojawia się Miłosz Kłeczek, który jako główny przesłuchujący zachęca: "Zobacz prawdę!".