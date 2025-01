Jak podaje w nowej pogodzie IMGW, w środę zachmurzenie będzie duże, ale z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na południowym wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Koniec tygodnia przyniesienie dość wysokie jak na zimę temperatury

Lokalnie na południowym wschodzie pojawią się słabe opady mżawki marznącej powodującej gołoledź i śliskość. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C do 6°C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W czwartek będzie podobnie. "Na zachodzie słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 7°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Sudetów, około 1°C." – podano w pogodzie IMGW.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale też miejscami porywisty, a na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych.

W piątek z kolei zachmurzenie będzie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C, w rejonach podgórskich chłodniej, od 2°C do 3°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.