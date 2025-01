Stanowski ogłosił start w wyborach prezydenckich

We wtorek dołączył do nich Krzysztof Stanowski. – Chcę być kandydatem na prezydenta, ale nie chcę być prezydentem – poinformował, dodając jednocześnie, że robi to po to, aby zebrać 100 tys. głosów i pokazać Polakom, jak wygląda kampania wyborcza podczas wyborów prezydenckich od środka.