Kandydaci w wyborach prezydenckich 2025

Magdalena Biejat

Kandydatka Nowej Lewicy . Urodzona w 1982 roku w Warszawie (43 lata). Wicemarszałkini Senatu od 2023 roku. Do niedawna współprzewodnicząca Partii Razem. Zanim weszła do polityki działała w organizacjach pozarządowych wspierających prawa człowieka i prawa obywatelskie. Ma męża i dwoje dzieci.

Katarzyna Cichos

Szymon Hołownia

Marek Jakubiak

Sławomir Mentzen

Karol Nawrocki

Piotr Szumlewicz

Rafał Trzaskowski

Marek Woch

Adrian Zandberg

Kto może startować w wyborach prezydenckich?

Są trzy warunki, które należy spełnić, by kandydować w wyborach prezydenckich. Po pierwsze, wiek: kandydat na prezydenta ma mieć ukończone 35 lat nie później niż w dniu wyborów. Po drugie chętny do objęcia najwyższego urzędu w państwie musi cieszyć się pełnią praw wyborczych do Sejmu. I wreszcie, po trzecie, jeśli spełnia dwa poprzednie warunki, potrzebuje przynajmniej 100 tys. podpisów obywateli uprawnionych do głosowania, by zgłosić swoją kandydaturę.