Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że prawdopodobnie nałoży sankcje na Rosję , jeśli jej prezydent Władimir Putin odmówi negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. "Brzmi prawdopodobnie" – zakomunikował.

Trump powiedział, że jego administracja również rozważa kwestię wysyłania broni na Ukrainę. Dodał, że Unia Europejska powinna zrobić więcej, aby wesprzeć Ukrainę. Jego zdaniem (co akurat nie jest zgodne z prawdą) USA wydały na pomoc Ukrainie 200 mld dolarów więcej od UE.

"Nie zrobił w tej sprawie zbyt wiele. Ma dużo władzy, tak jak my mamy dużo władzy. Powiedziałem: 'Powinniście to załatwić'. Omówiliśmy to" – powiedział enigmatycznie.