Zastanawiająca może być dalsza wypowiedź Ławrowa. – Stany Zjednoczone wyraźnie dają do zrozumienia, że ​​rozumieją pewne aspekty stanowiska Rosji, takie jak brak akceptacji członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim – przekonywał w odniesieniu do nowego prezydenta USA.

Inauguracja Trumpa. Dostał gratulacje od Putina

Władimir Putin również odniósł się do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji. – Widzimy wypowiedzi nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych i członków jego ekipy o chęci przywrócenia bezpośrednich kontaktów z Rosją – powiedział.

Putin dodał: – Słyszymy również jego oświadczenie o konieczności zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapobiec I II wojnie światowej . Oczywiście przyjmujemy z zadowoleniem tę postawę i gratulujemy wybranemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki objęcia urzędu.

Warto zaznaczyć, że stanowisko Trumpa w sprawie możliwości zakończenia wojny w Ukrainie pozostaje niejasne. On sam przechwalał się, że potrafiłby zakończyć wojnę w 24 godziny. Później ten entuzjazm zgasili prawdopodobnie jego doradcy, którzy dali mu do zrozumienia, że to niemożliwe.