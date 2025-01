Reprezentanta Polski na Eurowizji poznamy podczas finału na żywo 14 lutego o 20:45 w TVP2. Jednak tym razem zadecyduje wyłącznie głos widzów, którzy będą mogli głosować na swojego faworyta przed telewizorami. Oznacza to, że – w przeciwieństwie do kontrowersyjnych eliminacji z 2023 roku – w ogóle nie będzie not od jurorów.

"Tempo" Chrust jest jednym z faworytów polskich preselekcji do Eurowizji 2025

Kim jest zespół Chrust? Piosenka "Tempo" jest w całości po polski

"Podczas koncertów chcemy wyzwolić w ludziach to, co naturalne, głęboko zakorzenione, często wręcz schowane, dlatego gramy muzykę o potężnym ładunku energetycznym i emocjonalnym. Wiemy, że nasi odbiorcy nie tylko słuchają, ale przede wszystkim nas WIDZĄ, dlatego zadbaliśmy również o wizualną część muzycznego spektaklu, która pozwala uzyskać maksymalne doświadczenie współczesnego folku" – dodaje zespół.

Widać to, chociażby w zachwycającym teledysku do utworu "Tempo", który ma szansę wybrzmieć w Bazylei. Utwór, który Chrust stworzył razem z Krzysztofem Falkowskim, miał premierę w grudniu ubiegłego roku. Folkowa piosenka zachwyciła wielu fanów Eurowizji.

"Do tej pory najlepsze! Justyna może się chować", "Chyba najlepsza polska propozycja na Eurowizję", "Powinniście jechać", "Po sprawdzeniu listy Eurowizji od razu zwróciła moją uwagę. Super kawałek. Fajna magia", "Moi faworyci", "To jest piękne", "Przesłuchałam wszystkie piosenki z preselekcji i jednak stwierdzam, że to WY powinniście jechać na Eurowizję", "Oni muszą to wygrać" – brzmi większość komentarzy na YouTube.