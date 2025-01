Prezydent Wołodymyr Zełenski , który przebywa obecnie na szycie w Davos w Szwajcarii, udzielił wywiadu agencji Bloomberg . Prezydent Ukrainy wezwał do wysłania wojsk amerykańskich do Ukrainy jako kluczowego kroku w kierunku zapewnienia pokoju w jego kraju.

Zełenski wezwał do wysłania żołnierzy z USA do Ukrainy

Prezydent Ukrainy jest zdania, że taka misja pokojowa nie udałaby się bez USA. – Nikt nie będzie ryzykował bez USA – tłumaczył Zełenski. Jak dodał, poza tym "doprowadziłoby to do podziału NATO i UE (brak udziału USA-red.)".

Wezwał też Putina, aby Rosja zakończyła "niedorzeczną" wojnę, dodając, iż "będzie tylko gorzej". "Jeśli wkrótce nie dojdziemy do porozumienia, nie pozostanie nic innego, jak nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i innym krajom" – czytamy.

Co ciekawe, we wtorek szwedzki dziennik "Svenska Dagbladet" podał, iż po powrocie do Białego Domu Donald Trump stawia sobie teraz za cel kolejny cel: otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla . "Mówi się, że nowy prezydent ma obsesję na punkcie tego pomysłu" – dowiedziała się gazeta.

Trump na razie ma liczyć, iż wojnę uda się zakończyć w 100 dni

Eksperci ostrzegają, że droga do porozumienia pokojowego będzie trudna. Seth Jones, analityk ds. obronności w Center for Strategic and International Studies, zauważył, że rosyjscy urzędnicy już skrytykowali Kellogga, co sugeruje trudną drogę do pokoju.