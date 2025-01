Nerf Dog, czyli pistolet na piłki do tenisa kosztuje w Action niecałe 45 zł. Do czego służy? Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Rzucanie piłki lub patyka to podstawowy element każdej zabawy z psem. Nie wymaga wiele wysiłku, a daje pupilowi niesamowitą radochę i sporo ruchu. Kiedy jednak rzucamy dużo, to z czasem może nas rozboleć ręka. Nie wszyscy też mają tyle siły, by pies był zadowolony z aportowania. Możemy też nam braknąć samozaparcia do podnoszenia oślinionej piłki.

Tam, gdzie pojawia się nawet najmniejsza niedogodność, tam niemal zawsze znajdzie się jakiś wynalazek, który ją naprawi. Tak było pewnie z Nerf Dogiem. Marka jest znana z pistoletów na piankowe strzałki dla dzieci, ale stworzyła też taką zabawkę dla psów, a właściwie ich opiekunów, bo to nie czworonóg przecież będzie strzelać.

Nerf Dog, czyli pistolet na piłki do tenisa kosztuje w Action niecałe 45 zł. Może się przydać psiarzom, ale da się też bez niego przeżyć

To po prostu ręczny pistolet na piłki do tenisa. Ładujemy "pocisk", ciągniemy za uchwyt z tyłu i strzelamy. Piłka poleci na odległość 12 metrów. Koszt? W Action Nerf Dog Compact Blaster jest teraz za 45 zł bez grosza. Taniej nie widziałem go nigdzie indziej (np. na Allegro jest za 80 zł). W sieci znajdziemy też inne, większe wersje, ale te już kosztują grubo ponad stówę.

Możemy też podnieść piłkę samym pistoletem (jeśli nie chcemy sobie brudzić rąk) i z opisu wynika, że pasują do niego zwykłe piłki do tenisa (2,5 cala, czyli 6,35 cm). Czytałem jednak, że te do tego pistoletu są ciut mniejsze, więc jeśli zgubimy dołączoną do zestawu lub pies ją pogryzie, to albo możemy kupić takie z logiem Nerf Dog (w internecie 4 są za ok. 35 zł), albo musimy znaleźć piłki tenisowe w mniejszych rozmiarach.

Zdrowy rozsądek nakazuje zapytać się: po co? Skoro możemy robić to za darmo. Okazuje się jednak, że to przydatne wynalazek i psy go uwielbiają. "O ja, muszę to mieć. Zawsze mam problem, żeby dobrze piłką rzucić psu", "Kupiłam wczoraj, pies mało się nie posikał ze szczęścia" – piszą członkowie grupy Action Polska Zakupy na Facebooka.

