Niektóre dysfunkcyjne rodziny zapamiętamy na długo... Fot. Kadry z seriali "Shameless" i "Sukcesja"

Reklama.

1. Ozark (Netflix)

Rodzina Byrde'ów to serce mrocznego thrillera "Ozark". Marty i Wendy, zmuszeni do prania pieniędzy dla kartelu narkotykowego, wciągają swoje nastoletnie dzieci – Charlotte i Jonaha – w sieć kłamstw i przestępstw. Choć początkowo próbują chronić córkę i syna, szybko staje się jasne, że ich decyzje mają niszczycielski wpływ na całą rodzinę.

Relacje między członkami rodziny Byrde są napięte, a tajemnice i zdrady stopniowo stają się codziennością. Ten świetny serial Netfliksa mistrzowsko ukazuje nie tylko, jak daleko można się posunąć, by chronić najbliższych, ale również jak cienka jest granica między miłością a destrukcją.

Reklama.

2. Shameless: Niepokorni (Max, Prime Video)

Fot. Kadr z "Shameless"

W zestawieniu seriali o rodzinach z problemami nie może zabraknąć "Shameless" o Gallagherach, ubogiej i dysfunkcyjnej rodzinie z Chicago. Jej głowa, Frank, jest wiecznym nieudacznikiem, alkoholikiem i manipulatorem, który unika wszelkiej odpowiedzialności za szóstkę swoich dzieci. Najstarsza córka, Fiona, bierze więc na siebie ciężar utrzymania rodziny, starając się zapewnić młodszemu rodzeństwu choć namiastkę normalności.

Ten świetny serial ukazuje, jak mimo chaosu, biedy i ciągłych problemów, rodzina Gallagherów mocno trzyma się razem. Ich relacje są pełne konfliktów, ale także miłości i lojalności. "Shameless: Niepokorni" świetnie balansują między dramatem a komedią, ukazując realia trudnego życia w świecie, gdzie system często zawodzi, a jedyną siłą napędową są więzy rodzinne, nawet te nadwyrężone.

Reklama.

3. Peaky Blinders (Netflix, Max, Player)

Fot. Kadr z "Peaky Blinders"

Rodzina Shelbych to serce "Peaky Blinders", kultowej już gangsterskiej sagi osadzonej w międzywojennej Anglii. Tommy Shelby, charyzmatyczny lider, prowadzi rodzinny gang z determinacją i inteligencją, w czym pomaga mu ciotka Polly. Jednak relacje między rodzeństwem – Tommym, Arthurem, Johnem i Adą – są pełne napięć i konfliktów, wynikających zarówno z przeszłości, jak i bieżących ambicji.

Każdy z członków rodziny wnosi coś wyjątkowego do organizacji, ale też zmaga się z własnymi demonami. Serial (który niedługo doczeka się wersji filmowej) ukazuje, jak lojalność rodzinna może być zarówno siłą napędową, jak i źródłem zniszczenia.

Reklama.

4. Rodzina Soprano (Max)

Fot. Kadr z "Rodziny Soprano"

Rodzina Soprano to centralny punkt kultowej opowieści o gangsterach HBO. Tony Soprano, boss mafii z New Jersey, próbuje balansować między wymaganiami brutalnego świata przestępczego a życiem rodzinnym. Jego żona Carmela to oddana matka, która jednak coraz częściej zaczyna kwestionować moralność i skutki działań męża, a ich dzieci, Meadow i A.J., dorastają w cieniu sekretów i niebezpieczeństw związanych z mafijną działalnością ojca.

Relacje w rodzinie Soprano, tej bliższej i dalszej, są pełne napięć i hipokryzji, ale także autentycznych momentów miłości i troski. Tony, choć bezwzględny w swojej pracy, jest jednocześnie ojcem i mężem, który pragnie zapewnić swoim bliskim bezpieczeństwo i wygodę.

"Rodzina Soprano" to zarówno obraz dysfunkcji, jak i głębokiego przywiązania – w świecie, gdzie lojalność i zdrada zazwyczaj idą w parze. Tajemnice i moralne dylematy, które zdominowały życie bohaterów, mają ogromny wpływ na ich codzienność oraz dynamikę rodzinnych relacji, co doskonale pokazuje ten znakomity serial.

5. Bates Motel (SkyShowtime)

Fot. Kadr z "Bates Motel"

"Bates Motel" to prequel kultowego filmu "Psychoza" Alfreda Hitchcocka z 1960 rok, który ukazuje toksyczną relację między Normanem Batesem a jego dominującą matką, Normą. Ich współzależność, pełna manipulacji i tajemnic, staje się centralnym punktem opowieści, a do rodziny Batesów raczej nikt nie chciałby dołączyć.

Reklama.

Norma stara się kontrolować życie syna, chroniąc go przed światem, podczas gdy Norman zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. W miarę jak akcja się rozwija, ich relacja staje się coraz bardziej destrukcyjna, co prowadzi do nieuniknionej tragedii. Serial wnikliwie eksploruje, jak miłość rodzicielska może przerodzić się w obsesję, niszcząc wszystko na swojej drodze.

6. The Umbrella Academy (Netflix)

Fot. Kadr z "Umbrella Academy"

"The Umbrella Academy" Netfliksa wyróżnia się na tej liście – to serial superbohaterski, ale w jego centrum jest nietypowa, bardzo dysfunkcyjna rodzina Hargreevesów. Przedstawia losy siódemki adoptowanych rodzeństwa, które wychowuje ekscentryczny miliardów. Każde z dzieci, Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben, Pięć i Vanya, posiada unikalne moce, co początkowo czyni ich wyjątkową familią superbohaterów, ale równie szybko prowadzi do alienacji i konfliktów.

Reklama.

Dzieciństwo Hargreevesów było naznaczone surowymi zasadami ojca, brakiem ciepła emocjonalnego i rywalizacją. Po latach separacji rodzeństwo musi zjednoczyć siły, by rozwiązać tajemnicę śmierci ojca i zapobiec nadchodzącej apokalipsie. Początkowo relacje między nimi są pełne napięć, żalu i ukrytych tajemnic, ale stopniowo rodzeństwo przekonuje się, jak silna więź i braterstwo-siostrzana miłość może przetrwać nawet największe przeciwności. Łatwo jednak nie jest.

7. Ród smoka (Max)

Fot. Kadr z "Rodu smoka"

"Ród smoka", epicki serial HBO, to prequel "Gry o tron", który skupia się na rodzinie Targaryenów i ich walce o tron Westeros. Dynastia ta jest rozdarta wewnętrznymi konfliktami, zdradami i ambicjami, które prowadzą do wojny domowej znanej jako Taniec Smoków.

Reklama.

Relacje między członkami tej iście toksycznej familii – w tym Viserysem, Rhaenyrą i Daemonem, a później również Alicent, Aegonem i Aemondem – są pełne napięć i rywalizacji o tron. Serial fantasy eksploruje, jak ambicje i zdrady mogą zniszczyć nawet najsilniejsze więzy krwi (oraz przyjaźń), a także ukazuje cenę, jaką trzeba zapłacić za dążenie do władzy. Tutaj pozbywanie się własnych krewnych jest czymś zupełnie normalnym.

8. Yellowstone (SkyShowtime)

Fot. Kadr z "Yellowstone"

"Yellowstone" to wciągająca i emocjonalna opowieść o rodzinie Duttonów, właścicielach największego rancza w Stanach Zjednoczonych. Na czele dynastii stoi John Dutton, patriarcha, który zrobi wszystko, by utrzymać rodzinne ziemie i ochronić je przed wrogami – zarówno zewnętrznymi, jak i tymi wewnątrz rodziny. Konflikty z deweloperami, rdzennymi plemionami oraz lokalnymi władzami to codzienność dla Duttonów, ale to napięcia w rodzinie stanowią prawdziwe serce historii.

Reklama.

John, choć silny i nieugięty, jest bowiem postacią pełną sprzeczności – jego miłość do dzieci bywa równie intensywna, co jego oczekiwania wobec nich. Ma więc skomplikowane relacje z czworgiem swoich dzieci, a i rodzeństwo Duttonów – Lee, Jamie, Bethany i Kayne – również nie unika spięć między sobą.

Ten wielokrotnie nagradzany, kultowy już serial ukazuje dynamikę władzy i miłości w tym zamożnym klanie, w którym każdy skrywa własne ambicje, tajemnice i traumy. "Yellowstone" nie tylko odsłania, jak daleko można się posunąć, by chronić rodzinne dziedzictwo, ale też pokazuje, jak miłość do ziemi i rodziny potrafi zarówno jednoczyć, jak i niszczyć.

Reklama.

9. Upadek domu Usherów (Netflix)

Fot. Netflix

"Upadek domu Usherów" to mroczna opowieść o potędze, ambicji i rodzinnych sekretach, oparta na twórczości Edgara Allana Poe. Horrorowy serial Netfliksa śledzi losy rodziny Usherów, właścicieli imperium farmaceutycznego, które dorobiło się fortuny kosztem moralności i etyki.

Rodzeństwo Roderick i Madeline Usher, stojące na czele tego dziedzictwa, jest symbolem zarówno sukcesu, jak i korupcji. Ich relacja, pełna tajemnic i współzależności, napędza działania całej rodziny, która szybko okazuje się zniszczona przez własne grzechy i żądze. Również dzieci Rodericka, każde inne w swoich ambicjach i słabościach, rywalizują o uwagę ojca i miejsce w rodzinnej dynastii, ale i ich życie jest naznaczone destrukcją.

Reklama.

Serial głęboko eksploruje dynamikę toksycznych relacji rodzinnych, ukazując, jak bogactwo i władza mogą zniszczyć nawet najbardziej intymne więzi. W miarę jak fabuła się rozwija, jesteśmy świadkami rozkładu tej rodziny na wielu poziomach – fizycznym, emocjonalnym, moralnym i duchowym.

10. Sukcesja (Max)

Fot. Kadr z "Sukcesji"

"Sukcesji", błyskotliwej i mrocznej opowieści o rodzinie Royów stojącej na czele globalnego imperium medialnego Waystar RoyCo, nie może zabraknąć na żadnej liście seriali o dysfunkcyjnych rodzinach.

Patriarcha rodziny, Logan Roy, jest bezwzględnym i manipulacyjnym liderem, który przez lata budował swoje imperium, nie cofając się przed niczym. Gdy jego zdrowie zaczyna szwankować, pojawia się pytanie o to, kto przejmie stery firmy. Ta decyzja staje się punktem zapalnym dla destrukcyjnej rywalizacji między jego dziećmi – Connorem, Kendallem, Siobhan (Shiv) i Romanem.

Reklama.

Relacje między członkami rodziny Royów są złożone i pełne sprzeczności, a miłość i lojalność są tu nieustannie konfrontowane z chciwością, manipulacją i żądzą władzy. Sam Logan jest geniuszem w biznesie, ale nie geniuszem rodzicielstwa – to surowy ojciec, którego decyzje i brak czułości zniszczyły poczucie własnej wartości jego dzieci.

"Sukcesja", jeden z najlepszych seriali ostatnich lat (jeśli nie w historii), wnikliwie bada, jak władza i pieniądze wpływają na związki rodzinne, odsłaniając zarówno ich toksyczność, jak i ich siłę. Fascynująco, ale i brutalnie szczerze pokazuje, co się dzieje, gdy rodzina staje się jednocześnie polem bitwy i... jedynym azylem.

Reklama.

: